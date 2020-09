 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scheuer: In zwei Phasen zum 'Trans-Europa-Express 2.0'

Scheuer: In zwei Phasen zum 'Trans-Europa-Express 2.0'

Von Berlin über Lyon nach Barcelona in rund 13 Stunden: In zwei Phasen will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mehr Bahn-Direktverbindungen zwischen EU-Metropolen umsetzen. Sein Plan eines neuen "Trans-Europa-Express" (TEE) sieht zunächst solche Strecken vor, für die keine größeren Infrastrukturmaßnahmen notwendig sind. Dazu gehören etwa durchgehende Verbindungen zwischen Amsterdam und Rom, Paris und Warschau oder eben Berlin und Barcelona.