 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scheuer will Bahnreform: Oberste Priorität Klimaziele

Scheuer will Bahnreform: Oberste Priorität Klimaziele

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich für eine neue Bahnreform ausgesprochen, die den bundeseigenen Konzern auch ausdrücklich zu Klimaschutzzielen verpflichten soll. "Wir müssen uns in einer neuen Koalition Gedanken darüber machen, wie die Deutsche Bahn in die Zukunft geht", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Einstieg sei jetzt schon vollzogen worden: "Gewinnmaximierung darf nicht an oberster Stelle stehen. Oberste Priorität der Bahn müssen Klimaziele sein."