 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz äußert sich am Montag in TV-Sendung zum Ukraine-Krieg

Scholz äußert sich am Montag in TV-Sendung zum Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich zu Wochenbeginn in einer Fernsehsendung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußern. Der SPD-Politiker sei am Montagabend um 19.20 Uhr zu Gast in der Sendung "Was nun, ....?", teilte das ZDF am Sonntag mit.