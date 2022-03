 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz und Macron betonen Rolle ukrainisch-russischer Verhandlungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben die Bedeutung von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine betont. Jegliche Lösung der Krise müsse in Gesprächen zwischen den beiden Ländern gefunden werden, sagten die beiden nach Angaben des Élyséepalasts in einem etwa einstündigen Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstagmorgen. Scholz und Macron forderten demnach von Russland erneut eine sofortige Waffenruhe.

Russland hat vor zwei Wochen seinen Angriff gegen die Ukraine begonnen. Seitdem gab es mehrfach Gespräche von Unterhändlern über zeitweilige Feuerpausen. Am Donnerstag fand im türkischen Antalya der erste hochrangige Verhandlungsversuch zwischen dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow statt. Das Treffen brachte jedoch keine wesentlichen Fortschritte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky schrieb bei Twitter, er habe mit Scholz über den Verlauf der "Friedensgespräche" gesprochen. Es sei wichtig, den Sanktionsdruck auf Russland zu verstärken. Der Krieg in der Ukraine und die nächsten damit verbundenen Schritte sollen laut Élysée auch Thema beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sein, der am Donnerstagabend im französischen Versailles beginnt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

