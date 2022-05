 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz würdigt Flüchtlingshelfer - Besuch bei Verein in Köln

Scholz würdigt Flüchtlingshelfer - Besuch bei Verein in Köln

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den deutsch-ukrainischen Verein "Blau-Gelbes Kreuz" in Köln besucht und dessen Hilfe für Menschen in der Ukraine und für Flüchtlinge in Deutschland gewürdigt. "Das ist hier eine sehr bewegende Aktivität", sagte er nach seinem Besuch vor Journalisten. Es sei ein "großes ehrenamtliches Engagement", das mit "unglaublicher Professionalität" betrieben werde. Scholz traf bei dem Besuch auch auf eine Frauenfußballmannschaft, die nach Köln geflüchtet war.