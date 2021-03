 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schottland: Opposition fordert Rücktritt von First Minister Sturgeon

Schottland: Opposition fordert Rücktritt von First Minister Sturgeon

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der schottischen Nationalpartei SNP gerät zunehmend wegen ihrer Rolle im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Vorgänger und Parteifreund Alexander Salmond unter Druck. Bereits vor ihrer Aussage in einem Untersuchungsausschuss des schottischen Parlaments in Edinburgh am Montag forderte die konservative Opposition ihren Rücktritt.