 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schweden will Konsum-Emissionen in eigene Klimaziele aufnehmen

Schweden will Konsum-Emissionen in eigene Klimaziele aufnehmen

Schweden könnte laut eigenen Angaben als erstes Land der Erde künftig auch die Verringerung der durch den Konsum entstehenden Emissionen in seine eigenen Klimaziele aufnehmen. Einen entsprechenden Vorschlag übergab der zuständige schwedische Umweltzielausschuss am Donnerstag der Regierung in Stockholm. Bis zum Jahr 2045 soll Schwedens "globaler Klimaabdruck" negativ sein, wie die Ausschussvorsitzende Emma Nohrén sagte. Alle Parlamentsparteien stünden hinter den weltweit einzigartigen und ambitionierten Vorschlägen, erklärte Klima- und Umweltministerin Annika Strandhäll. Bis wann die Pläne umgesetzt werden sollen, ist noch unklar.