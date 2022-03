 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schwedische Regierung will Benzinsteuer vorübergehend senken

Schwedische Regierung will Benzinsteuer vorübergehend senken

Angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise will die schwedische Regierung die Besteuerung von Diesel und Benzin vorübergehend senken. Die Kraftstoffsteuer solle vom 1. Juni bis 31. Oktober auf das EU-Mindestniveau verringert werden, gab Finanzminister Mikael Damberg am Montag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt. Damit soll das Tanken um 1,30 Kronen - umgerechnet rund 12 Cent - pro Liter günstiger werden.