 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Schweizer Gesundheitsminister Berset mit Coronavirus infiziert

Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset ist mit dem Coronavirus infiziert. Er habe sich testen lassen, nachdem er leichte Symptome verspürt habe, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Der Minister sei nun in Isolation und arbeite von zu Hause aus.

Die Schweiz hatte die meisten Corona-Maßnahmen Mitte Februar aufgehoben. Lediglich im öffentlichen Verkehr muss noch eine Maske getragen werden. Kurz darauf stiegen die Infektionszahlen erneut an. Als 14-Tage-Inzidenz meldete das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch 3126,53 - das heißt, dass sich innerhalb von 14 Tagen fast 3127 von 100 000 Menschen mit dem Virus infizierten. Die Schweiz gibt anders als das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland nicht täglich die 7-Tage-Inzidenz an.

Auch in Deutschland steigen die Infektionszahlen. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Mittwoch mit 1319,0 an.