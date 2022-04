 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sender in Taiwan berichtet 'aus Versehen' über chinesische Invasion

Sender in Taiwan berichtet 'aus Versehen' über chinesische Invasion

Zwei Top-Managerinnen des taiwanischen Fernsehkanals CTS sind am Freitag zurückgetreten, weil der Sender zuvor versehentlich Falschnachrichten über eine chinesische Invasion verbreitet hatte. Im morgendlichen Nachrichtenprogramm von CTS waren zwei Tage zuvor plötzlich Meldungen wie "Schiff explodiert im Hafen", "Raketen der Volksbefreiungsarmee treffen Neu-Taipeh" oder "Am Rande des Krieges" in Einblendungen zu lesen.