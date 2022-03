 Wirtschaft, Handel & Finanzen: SGL Carbon löst Erbbaurecht in Frankfurt-Griesheim auf

SGL Carbon löst Erbbaurecht in Frankfurt-Griesheim auf

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon erwartet bilanzielle Einmaleffekte durch die Beendigung eines Erbbaurechts am ehemaligen Standort Frankfurt-Griesheim. Eine entsprechende Vereinbarung über die Aufhebung sei mit der Eigentümerin des Geländes sowie der gemeinsamen Projektgesellschaft abgeschlossen worden, teilte SGL am Mittwoch in Wiesbaden mit.