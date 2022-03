 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Siltronic hebt nach Gewinnsprung die Dividende deutlich an

Der Waferhersteller Siltronic hebt nach einem Gewinnsprung im Jahr 2021 die Dividende kräftig an. Der Hauptversammlung am 5. Mai solle eine Ausschüttung in Höhe von 3,00 Euro je Aktie vorschlagen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das entspricht einem Anstieg um 50 Prozent im Jahresvergleich. Im abgelaufenen Jahr profitierte der SDax-Konzern von einer starken Nachfrage der Chipindustrie, die angesichts des Digitalisierungsbooms in der Welt mit der Produktion von Computer- und Elektronikchips nicht hinterherkam. Dem standen aber auch höhere Energie- und Frachtkosten gegenüber. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss stieg am Ende im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 253,3

Millionen Euro. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen