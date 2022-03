 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Siltronic will operative Gewinnmarge trotz Kostendruck steigern

Der Waferhersteller Siltronic will 2022 trotz steigender Kosten profitabler werden. So sollen im laufenden Jahr vom Umsatz 34 bis 37 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei stünden deutlich steigenden Verkaufspreisen in Rechnungswährung inflationsbedingt deutlich steigende Kosten um etwa 120 Millionen Euro gegenüber, wie es weiter hieß. Diese könnten nicht durch Sparprogramme kompensiert werden.

2021 hatte Siltronic, eine Beteiligung von Wacker Chemie, eine operative Gewinnmarge von 33,2 Prozent erzielt. Der Umsatz soll 2022 um 15 bis 22 Prozent zulegen, nach 1,41 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Damit liegt das Unternehmen beim Umsatz über der durchschnittlichen Analystenschätzung der Nachrichtenagentur Bloomberg. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

