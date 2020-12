 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sky will mit 5G-Technik dichter an die Fußball-Fans rücken

Sky will mit 5G-Technik dichter an die Fußball-Fans rücken

Der Pay-TV-Sender Sky will eine neue technische Eigenschaft der fünften Mobilfunkgeneration (5G) nutzen, um bei seinen Live-Übertragungen aus der Fußball-Bundesliga neue journalistische Formate auszuprobieren. Die Premiere des Testlaufs soll am kommenden Mittwoch (16.12.) in der 2. Fußball-Bundesliga beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Osnabrück stattfinden, teilten der zum US-Konzern Comcast gehörende Sender und das britische Telekomunternehmen Vodafone mit.