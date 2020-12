 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Söder bittet Bevölkerung in Corona-Krise um Geduld

Söder bittet Bevölkerung in Corona-Krise um Geduld

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bevölkerung mit Blick auf die bald beginnenden Corona-Impfungen eindringlich um Geduld gebeten. "Es wird alles getan, aber Fakt ist, es wird seine Zeit brauchen", sagte Söder bei einem Besuch des neu eingerichteten Impfzentrums in München am Montag. Auch nach dem vorläufig angepeilten Ende des harten Lockdowns am 10. Januar werde das Leben nicht gleich wieder normal weitergehen können.