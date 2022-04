 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Söder reist in den Nahen Osten - Wasserstoff für Bayerns Zukunft

Söder reist in den Nahen Osten - Wasserstoff für Bayerns Zukunft

Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Energieversorgung das große Thema für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Passend zur Energiedebatte steht am Sonntag für den CSU-Chef eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien an.