 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Söder will 500 plus X Windräder - aber an Abstandsregel festhalten

Söder will 500 plus X Windräder - aber an Abstandsregel festhalten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will an der umstrittenen Mindestabstandsregel für Windräder grundsätzlich festhalten - aber über Ausnahmeregeln mindestens 500 neue Anlagen im Freistaat ermöglichen. Es solle "500 plus X" neue Windkraftanlagen geben, "wenn es nach mir geht ein deutliches X", sagte Söder am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Dies müsse aber mit und nicht gegen die Bürger erfolgen. Die 10H-Regel bleibe deshalb, es solle aber eine "Reform mit Ausnahmen" geben.