 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sozialistische Kandidatin Hidalgo will Rente in Frankreich ab 62 beibehalten

Sozialistische Kandidatin Hidalgo will Rente in Frankreich ab 62 beibehalten

Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo auf ein Festhalten am Renteneintrittsalter von 62 Jahren gepocht. Der von Präsident Emmanuel Macron geplanten Erhöhung auf 65 Jahre erteilte sie am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in Toulouse eine klare Absage. Einfachen Beschäftigten und der Mittelschicht bleibe dann noch weniger Zeit, vom Leben zu profitieren und während der Berufstätigkeit aufgeschobene Projekte zu realisieren.