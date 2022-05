 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sparkassenaffäre: Anklage will Ex-Vorstandschef hinter Gitter bringen

Sparkassenaffäre: Anklage will Ex-Vorstandschef hinter Gitter bringen

Im zweiten Prozess um teure Geschenke auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee will die Staatsanwaltschaft Ex-Vorstandschef Georg Bromme doch noch hinter Gitter bringen. Die Anklagebehörde verlangte am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht München II zweieinhalb Jahre Haft für Bromme. Der mitangeklagte Ex-CSU-Landrat und frühere Aufsichtsratschef Jakob Kreidl soll nach dem Willen der Anklage zu und einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt werden.