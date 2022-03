 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ssangyong bietet den Korando auch mit Akkuantrieb an

Ssangyong bietet den Korando auch mit Akkuantrieb an

Die elektrische Revolution reicht mittlerweile auch in die Nischen: Als eine der ersten unter den vergleichsweise kleinen Importmarken im Land bietet nun Ssangyong den Korando auch mit Akkuantrieb an. Das kompakte 4,50 Meter lange SUV ist im Frühjahr ab 38 990 Euro zu haben, so der Hersteller.