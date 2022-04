 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Stadtverwaltung: 89 Zivilisten in Kiew seit Kriegsbeginn getötet

Stadtverwaltung: 89 Zivilisten in Kiew seit Kriegsbeginn getötet

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind offiziellen Angaben zufolge seit Kriegsbeginn 89 Zivilisten getötet worden. Davon seien vier Kinder, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Zudem seien 398 Einwohnerinnen und Einwohner verletzt worden, davon 20 Kinder. Kiew ist seit Kriegsbeginn am 24. Februar immer wieder Ziel russischer Angriffe gewesen. Dabei wurden nach Angaben der Behörden zahlreiche Wohngebäude und zivile Einrichtungen getroffen.