 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Steinmeier: Verantwortliche für Krieg zur Rechenschaft ziehen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Konsequenzen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert. "Die Kriegsverbrechen Russlands sind sichtbar vor den Augen der Welt, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Steinmeier am Dienstag im niedersächsischen Wolfenbüttel. Er sprach von einem "menschenverachtenden, grausamen Angriffskrieg, den Russland in der Ukraine führt".

"Wir alle sind entsetzt und voller Wut und Trauer", sagte der Bundespräsident angesichts der Bilder und Nachrichten von den Gräueltaten in Butscha. "Deutschland und die EU unterstützen die Beweissicherung und Zeugenvernehmung, der Internationale Strafgerichtshof ermittelt", sagte Steinmeier laut vorab verbreitetem Redemanuskript.

Steinmeier sprach in Wolfenbüttel beim Festakt zum 450-jährigen Bestehen der Herzog August Bibliothek. Er hatte am Montag erstmals eigene Fehler und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland eingeräumt.