 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Stichflamme in Commerzbank - Polizei warnt vor weiteren Sendungen

Stichflamme in Commerzbank - Polizei warnt vor weiteren Sendungen

Nachdem beim Öffnen eines Briefkuverts in einer Nürnberger Commerzbank-Filiale eine Stichflamme ausgelöst worden war, warnt die Polizei vor möglichen weiteren Fällen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter weitere gefährliche Briefsendungen an Filialen und Kunden der Bank verschicke, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit. Hintergrund ist demnach ein Erpressungsversuch.