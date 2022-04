 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Strom und Gaspreise im zweiten Halbjahr 2021 gestiegen

Die Privathaushalte in Deutschland haben schon vor Beginn des Ukraine-Krieges mehr für Gas und Strom zahlen müssen. Im zweiten Halbjahr 2021 kostete eine Kilowattstunde Erdgas im Schnitt 6,83 Cent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren 6,6 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Jahres. Die Strompreise stiegen im selben Zeitraum um 0,8 Prozent auf durchschnittlich 32,87 Cent je Kilowattstunde. Energie hatte sich bereits im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise verteuert. Der russische Angriff auf die Ukraine heizt die Preise jetzt zusätzlich an.