 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Südzucker mit Ergebnissprung - will Dividende verdoppeln

Südzucker mit Ergebnissprung - will Dividende verdoppeln

Der größte Zuckerproduzent Europas Südzucker will seine Aktionäre mit einer verdoppelten Dividende am Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres teilhaben lassen. Der Vorstand wolle der Hauptversammlung für das Ende Februar beendete Geschäftsjahr eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag zusammen mit der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen überraschend mit. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021/2022 laut Mitteilung um gut 13 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro.