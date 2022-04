 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Taiwan will enger mit EU kooperieren - Präsidentin begrüßt Delegation

Taiwan will enger mit EU kooperieren - Präsidentin begrüßt Delegation

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen in Taipeh eine europäische Delegation unter Führung schwedischer Parlamentarier begrüßt. Das Treffen am Dienstag musste allerdings virtuell stattfinden, da sich Tsai nach einem Kontakt mit einem Corona-Patienten in Isolation befand. Die Präsidentin der demokratischen Inselrepublik äußerte die Hoffnung, die Beziehungen mit Europa zu verstärken.