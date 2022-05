 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tarifkonflikt an NRW-Unikliniken: Land will Verhandlungen ermöglichen

Tarifkonflikt an NRW-Unikliniken: Land will Verhandlungen ermöglichen

In den Konflikt um einen Tarifvertrag "Entlastung" an den sechs nordrhein-westfälischen Unikliniken kommt Bewegung: Die Landesregierung kündigte am Dienstag den Austritt der Unikliniken aus dem Arbeitgeberverband des Landes NRW (AdL NRW) an, damit die Unikliniken eigene Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi führen können. Nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte der AdL zuvor die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) um Zustimmung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen für einen Entlastungstarifvertrag gebeten. In ihrer Mitgliederversammlung am 2. Mai habe die TdL dies jedoch abgelehnt.