 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tarifkonflikt in Polen: Fluggesellschaft Lot warnt vor Ausfällen

Tarifkonflikt in Polen: Fluggesellschaft Lot warnt vor Ausfällen

Die polnische Fluggesellschaft Lot befürchtet wegen eines anhaltenden Tarifkonflikts in Polen zahlreiche Flugausfälle ab dem 1. Mai. Sollten sich die zivile Flugsicherung Pansa und die Fluglotsengewerkschaft vorher nicht einigen, könnten bis zu 75 Prozent der Flugverbindungen des Warschauer Chopin-Flughafens annulliert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "In den ersten Maitagen könnte dies 50 000 Passagiere betreffen." Weder die Lot noch andere Fluggesellschaften, die dies ebenfalls betreffe, hätten darauf eine Einfluss.