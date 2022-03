 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tarifrunde für Flughafen-Sicherheitspersonal geht weiter

Nach den Warnstreiks der Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen gehen an diesem Mittwoch (11 Uhr) die Tarifverhandlungen weiter. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen tagen in Berlin. Auch den Donnerstag haben sie für Verhandlungen vorgesehen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Warnstreiks an mehreren Flughäfen führten zuletzt zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen.