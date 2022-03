 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tarifverhandlungen für rund 45 000 Beschäftigte der Ostchemie

Für etwa 45 000 Beschäftigte der Chemiebetriebe im Osten beginnen am Montag (10.30 Uhr) in Leuna in Sachsen-Anhalt die Tarifverhandlungen. Die Arbeitnehmer fordern unter anderem "bei Entgelten und Ausbildungsvergütungen ein Plus oberhalb der Preissteigerungsrate", sagte der Verhandlungsführer der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Oliver Heinrich. Die Arbeitgeberseite - vertreten durch den Arbeitgeberverband Nordostchemie - bezeichnete die Forderungen "vor dem Hintergrund einer derzeit verzerrten Inflation sowie massiver Investitionen" als unverhältnismäßig.