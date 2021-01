 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Telefonica wird Funkmasten für 7,7 Milliarden Euro los

Der spanische Telekomkonzern Telefonica kommt durch den Verkauf von knapp 31 000 Funkmasten beim Schuldenabbau voran. Die Telefonica-Sparte Telxius werde durch den Verkauf der Funkmasten in Europa und Südamerika an den US-Konzern American Tower Corporation (ATC) 7,7 Milliarden Euro einnehmen, teilte Telefonica am Mittwoch in Madrid mit. Der Deutsche-Telekom-Konkurrent werde dadurch einen Gewinn von rund 3,5 Milliarden Euro verbuchen - die Schulden sollen um 4,6 Milliarden Euro sinken.