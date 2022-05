 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Telekom-Beschäftigte erhalten ab August mehr Geld

Die 55 000 Beschäftigten der Deutschen Telekom erhalten ab August mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen verständigten sich am Donnerstagmorgen auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten. Laut Telekom steigen die Gehälter der Tarifbeschäftigten während der 24-monatigen Laufzeit des Vertrages in zwei Stufen je nach Eingruppierung der Mitarbeiter in einer Bandbreite "zwischen 4,8 und 5,2 Prozent".

Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland betonte, das Ergebnis schaffe Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten des größten deutschen Telekommunikationskonzerns. Telekom-Verhandlungsführerin Sigrid Heudorf hob hervor, dass die Laufzeit von zwei Jahren allen Beteiligten Planungssicherheit gebe. "Wir mildern darüber hinaus die Folgen der erhöhten Inflation, insbesondere für die Beschäftigten in den unteren und mittleren Einkommensgruppen", sagte sie. Die Telekom hat in Deutschland rund 50 000 Vollzeitstellen von Tarifbeschäftigten, hinzu kommen 5500 Auszubildende und dual Studierende. Auch die Auszubildenden und die dual Studierenden im Konzern bekommen infolge des Tarifabschlusses mehr Geld. Zudem wird der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen