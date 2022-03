 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Terminal 2 am BER in Betrieb genommen

Terminal 2 am BER in Betrieb genommen

Am Hauptstadtflughafen BER ist am Donnerstag ein zweites Terminal in Betrieb gegangen. Damit bereiten sich die Betreiber auf steigende Passagierzahlen vor. Die ersten 189 Fluggäste checkten gegen Mittag in dem Abfertigungsgebäude ein und hoben nach Angaben eines Flughafensprechers mit einer Ryanair -Maschine in Richtung London ab. Die irische Fluggesellschaft wird Hauptnutzer des Terminals 2, kurz T2.