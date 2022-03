 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tesla eröffnet erste Fabrik in Europa

Tesla eröffnet erste Fabrik in Europa

Der US-Elektroautobauer Tesla hat am Dienstag seine erste Fabrik in Europa offiziell eröffnet. Konzernchef Elon Musk kam nach Grünheide bei Berlin, um die ersten 30 Exemplare seines Models Y an die neuen Besitzer zu übergeben. Zum Start des Werks lobten auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Milliardeninvestition.