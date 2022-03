 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tobias Hans will nach CDU-Niederlage persönliche Konsequenzen ziehen

Tobias Hans will nach CDU-Niederlage persönliche Konsequenzen ziehen

Der CDU-Spitzenkandidat und saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat nach der Wahlniederlage seiner Partei "persönliche Konsequenzen" angekündigt. "Das ist wirklich eine sehr bittere Niederlage für die Christdemokraten an der Saar", sagte er am Sonntagabend. Die CDU habe einen "herben Rückschlag" zu verkraften. "Und ich übernehme auch die Verantwortung für diese Niederlage." Es sei der CDU nicht gelungen, die wichtigen Themen in den Vordergrund zu stellen. "Deswegen ist das auch Anlass für mich, die Verantwortung zu übernehmen."