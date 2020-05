 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Türkei will Einreisen für medizinische Behandlungen erlauben

Türkei will Einreisen für medizinische Behandlungen erlauben

Die Türkei will ihre Grenzen vom 20. Mai an für Medizin-Touristen aus ausgewählten Ländern öffnen. Menschen aus insgesamt 31 Staaten - darunter Deutschland, Russland und Großbritannien - sollen dann laut einer Richtlinie des Gesundheitsministeriums für Behandlungen ins Land einreisen dürfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete. Die Schweiz und Österreich stehen nicht auf der Liste.