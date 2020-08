 Wirtschaft, Handel & Finanzen: TV-Quoten: Krimi interessiert auch am Samstagabend die meisten TV-Zuschauer

TV-Quoten: Krimi interessiert auch am Samstagabend die meisten TV-Zuschauer

Der ZDF-Krimi "Friesland - Schmutzige Deals" hat am Samstagabend die meisten Zuschauer vor die Fernseher gelockt. 3,81 Millionen Menschen (Marktanteil 18,2 Prozent) verfolgten die Ermittlungen von Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler), nachdem ein Mann tot in der Güllegrube auf dem elterlichen Hof gefunden wurde. 3,07 Millionen Menschen (15 Prozent) schauten sich die ARD-Rateschau "Wer weiß denn sowas XXL" mit Kai Pflaume an.