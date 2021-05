 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Umfrage: Jeder zweite Nutzer von Inlandsflügen erwägt nun die Bahn

Etwa jeder zweite Nutzer von Inlandsflügen erwägt laut einer Forsa-Umfrage, zum Schutz der Umwelt auf die Bahn umzusteigen. Aus dem am Sonntag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer geht hervor, dass 56 Prozent der Befragten, die in den vergangenen fünf Jahren per Inlandsflug reisten, überlegen, die Flügen durch die Bahn zu ersetzen. Für 42 Prozent komme dies eher nicht infrage.

Insgesamt gab ein Viertel der befragten Bürger an, dass sie bei Reiseplanungen normalerweise die Umweltbilanz oder den CO2-Ausstoß in ihre Überlegungen zur Wahl des Verkehrsmittels einbeziehen. 66 Prozent erklärten, dies eher nicht zu tun. Vor allem Anhänger der Grünen (55 Prozent) beziehen die Umweltbilanz oder den CO2-Ausstoß in ihre Überlegungen mit ein. Vor allem bei Anhängern der FDP (88 Prozent) und der AfD (84 Prozent) ist dies eher nicht der Fall. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen