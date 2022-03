 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Umfrage: Nahezu jeder Vierte setzt auf neues Rad in diesem Jahr

Umfrage: Nahezu jeder Vierte setzt auf neues Rad in diesem Jahr

Der Fahrrad-Verkaufsboom der vergangenen Jahr könnte in diesem Jahr seine Fortsetzung finden: Sechs Prozent der Bürger haben sich nach einer am Donnerstag veröffentlichten Yougov-Umfrage bereits in den ersten zwei Monaten des Jahres ein neues Rad gekauft, weitere 17 Prozent wollen das im Laufe dieses Jahres noch tun. Auftraggeber war das Onlineportal Check24. Knapp drei Viertel (74 Prozent) wollen sich demnach kein neues Rad anschaffen, die übrigen drei Prozent sind unentschlossen oder antworteten nicht.