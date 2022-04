 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Umweltministerium kündigt Offensive zum Schutz der Weltmeere an

Umweltministerium kündigt Offensive zum Schutz der Weltmeere an

Das Bundesumweltministerium will eine Offensive für den Schutz der Weltmeere starten. Angestrebt werde eine "verbindliche und ressortübergreifende Meeresstrategie" innerhalb der Bundesregierung, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Bettina Hoffmann, am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung zum Schutz des Südpolarmeeres im Bundestag. Hoffmann kündigte an, dass die Bundesregierung dafür auch die Stelle eines neuen Meeresbeauftragten schaffen werde. Weitere Details nannte sie aber zunächst nicht.