 Wirtschaft, Handel & Finanzen: UN-Chef Guterres reist vor Besuchen in Moskau und Kiew in Türkei

UN-Chef Guterres reist vor Besuchen in Moskau und Kiew in Türkei

Rund zwei Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine verstärkt UN-Generalsekretär António Guterres seine Bemühungen um Frieden und reist vor Besuchen in Moskau und Kiew zunächst in die Türkei. Dort trifft er am Montag auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Nato-Mitglied Türkei unterhält gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland und sieht sich als Vermittler in Friedensgesprächen. Im März hatten sich Delegationen aus beiden Ländern in Istanbul getroffen.