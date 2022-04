 Wirtschaft, Handel & Finanzen: UN-Chef verurteilt russischen Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

UN-Chef verurteilt russischen Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

UN-Generalsekretär António Guterres hat den verheerenden Raketenangriff auf einen Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk scharf verurteilt. Dieser und andere Angriffe auf Zivilisten seien "komplett inakzeptabel", sagte Guterres am Freitag in New York laut Mitteilung. Es handele sich um "grobe Verletzungen" des internationalen Menschenrechts und die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Guterres rief alle Beteiligten auf, Zivilisten zu schützen und dem "brutalen Krieg" ein sofortiges Ende zu bereiten.