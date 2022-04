 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Unterstützung im Bundestag für Gepard-Lieferung an die Ukraine

Unterstützung im Bundestag für Gepard-Lieferung an die Ukraine

Die geplante Lieferung deutscher Gepard-Panzer an die Ukraine stößt auch bei der Union im Bundestag auf Unterstützung. "Wir würden das begrüßen", sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler am Dienstag dem Fernsehsender Welt. "Es müssen allerdings auch weitere Schritte kommen", ergänzte Güler und warb für die Lieferung weiterer Bundeswehr-Panzer wie Leopard 1 und Marder. Bei einer Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der Ukraine die Lieferung des Flugabwehrpanzers Gepard in Aussicht gestellt.