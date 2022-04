 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen drehen in Verlustzone - US-Techwerte ziehen an

US-Anleihen drehen in Verlustzone - US-Techwerte ziehen an

US-Staatsanleihen sind am Montag nach zunächst moderaten Kursgewinnen in die Verlustzone gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,22 Prozent auf 121,97 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,42 Prozent. Sie hat sich damit etwas von ihrem in der Vorwoche mit 2,55 Prozent markierten Höchststand sei Mitte 2019 entfernt.