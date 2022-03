 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Anleihen geben weiter nach

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Marktteilnehmer nannten das insgesamt weniger trübe Umfeld als Grund. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,27 Prozent auf 126,83 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,90 Prozent.

Schon am Vortag hatten als sicher empfundene Wertpapiere wie US-Anleihen deutlich nachgegeben. Am Mittwoch setzte sich die Tendenz fort. Am Markt wurde zum einen auf eine Gegenbewegung nach zum Teil drastischen Kursgewinnen infolge des Einmarschs Russlands in die Ukraine verwiesen. Zum anderen wurde aber auch die Hoffnung auf eine vorsichtige Entspannung genannt. So scheint die Ukraine Abstand von ihrer Forderung nach einem Nato-Beitritt zu nehmen, während Russland nicht unbedingt auf einen Machtwechsel in der Ukraine zu setzen scheint und sich für weitere Verhandlungen offen gibt.

Konjunkturdaten, die aufgrund des Ukraine-Kriegs derzeit ohnehin in den Hintergrund rücken, stehen am Mittwoch nur wenige an. Am Nachmittag wird der Jobbericht "Jolts" veröffentlicht, der Auskunft über die offenen Stellen am Arbeitsmarkt gibt. Die Marktrelevanz des Berichts ist jedoch selbst in weniger turbulenten Zeiten begrenzt.