 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Außenminister beginnt Besuch in Warschau

Zum Auftakt seines Besuches in Warschau ist US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag mit Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki zusammengetroffen. Bei dem Gespräch soll es auch um die aktuelle Situation in Belarus gehen. In Polens östlichem Nachbarland demonstrieren die Bürger seit Tagen gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl; die Polizei ging brutal gegen Demonstranten vor.

Pompeo wird am Vormittag vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Präsidentenpalast empfangen. Dort wird er gemeinsam mit dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak die Vereinbarung über die Entsendung von 1000 zusätzlichen US-Soldaten nach Polen unterschreiben. Derzeit sind gut 4500 US-Soldaten in Polen stationiert. Eine ständige Militärbasis gibt es aber nicht.