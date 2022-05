 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Präsidentengattin Jill Biden dankt Slowakei für Ukraine-Hilfe

Zum Abschluss ihrer viertägigen Europa-Reise hat die amerikanische First Lady Jill Biden am Montag die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova getroffen. Wie Caputovas Sprecher den Medien erklärte, dankte Biden der Slowakei für die großzügige Unterstützung der Ukraine und der von dort vor dem Krieg geflohenen Menschen. Ins traditionelle Gästebuch des slowakischen Präsidentenamtes habe Biden geschrieben: "Als Freunde, Partner und Verbündete teilen wir unsere Entschlossenheit, Menschen in Not zu helfen. Dabei stehen wir an der Seite der Slowakei ebenso wie an der Seite des ukrainischen Volkes."

Die US-Präsidentengattin hatte auf ihrer von Freitag bis Montag dauernden Solidaritätstour zunächst Rumänien und dann die Slowakei besucht. Beide Länder grenzen direkt an die Ukraine und haben seit Beginn der russischen Invasion eine große Zahl an Flüchtlingen aufgenommen. In Rumänien besuchte Biden auch dort stationierte US-Truppen. In die Slowakei flohen nach Angaben des Innenministeriums vom Montag bereits über 408 000 Menschen aus der Ukraine. Ein Aufnahmezentrum an der ukrainisch-slowakischen Grenze besuchte Biden am Sonntag gemeinsam mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Heger. Unangekündigt überquerte sie am selben Tag auch selbst die Grenze, um die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska zu treffen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

