 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Bauausgaben steigen schwächer als erwartet

In den USA sind die Bauausgaben im Februar schwächer als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Allerdings wurde das Januar-Plus von zuvor 1,3 Prozent auf 1,6 Prozent nach oben revidiert.

Der US-Bausektor profitiert seit längerem von der hohen Nachfrage nach Wohnraum. Er wird jedoch von Materialengpässen gebremst. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

