 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Europa sollte sich aus Energieabhängigkeit von Russland lösen

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken Europa dazu aufgerufen, seine Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren. "Ich denke, es ist nicht nur eine bedeutende Gelegenheit, sondern in diesem Moment eine Notwendigkeit, für viele Länder in Europa, sich endlich von der Abhängigkeit von russischer Energie zu lösen. Weil Russland sie als Waffe benutzt", sagte Blinken am Dienstag bei einem Besuch in Estland. Es gebe bereits Länder, die darauf reagierten und Anstrengungen unternommen hätten. Es sei unerlässlich, so schnell wie möglich bei den erneuerbaren Energien voranzukommen, sagte Blinken in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wegen der fortgesetzten russischen Angriffe auf sein Land dazu aufgerufen, Energieimporte aus Russland einzustellen. Die Bundesregierung lehnt ein solches Embargo für russisches Öl und Gas derzeit ab. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas äußerte sich nach ihrem Treffen mit Blinken ebenfalls zurückhaltend zu einem Embargo. Auf eine Frage danach verwies sie darauf, dass "verschiedene europäische Länder in unterschiedlichem Maße" von russischem Gas und Öl abhängig seien. "Wir müssen alternative Energiequellen haben", sagte Kallas. Das Vorgehen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin scheine alle Länder dazu zu bewegen, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Doch dies geschehe nicht über Nacht, sagte sie. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen