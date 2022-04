 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Häuserpreise ziehen in Rekordtempo an - FHFA

USA: Häuserpreise ziehen in Rekordtempo an - FHFA

In den USA sind die Häuserpreise im Februar in Rekordtempo angestiegen. Im Vergleich zum Vormonat zogen sie um 2,1 Prozent an, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Dies ist laut FHFA der stärkste bislang gemessene Anstieg.